Щедрин, Рахманинов, Свиридов, сказки с оркестром, много джаза и концерты органной музыки. Нижнетагильская филармония раскрыла планы на новый сезон

29-й творческий сезон Нижнетагильской филармонии начнётся 12 сентября (6+). В этот день на сцене Большого зала вместе с оркестром «Демидов-камерата» выступит лауреат международных конкурсов пианистка из Санкт-Петербурга Зарина Шиманская. Концерт (12+) откроет серию симфонических концертов сезона, в программе тагильчане услышат произведения современного классика Родиона Щедрина.

«Вся серия “Музыкальный портрет” в нынешнем сезоне — это композиторы ХХ века. Нам хотелось взять произведения, которые ближе к нам по времени, но звучат у нас не так часто. Хотелось бы открыть творчество этих авторов тагильской публике и показать, что академическая по своей сути музыка очень интересная, увлекательная и понятная. Жизнеутверждающий Щедрин, проникновенно романтичный молодой Рахманинов, Свиридов с обострённым чувством родины, сопричастности этой земле со всей её многовековой историей», — делится дирижёр оркестра «Демидов-камерата» Роман Аранбицкий.

Уже второй творческий сезон тагильский симфонический оркестр будет работать с дирижёром Романом Аранбицким из Екатеринбурга. Однако все оркестры филармонии в этом сезоне не раз встретятся с приглашёнными солистами, работая над совместными программами Нижнетагильской филармонии. Так, духовой «Тагил-бэнд» готовит программу под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии губернатора Свердловской области Александра Павлова. Оркестр «Демидов-камерата» в расширенном составе будет сотрудничать с дирижёром симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края Дмитрием Лузиным и главным дирижёром Вятского симфонического оркестра имени Раевского Ильёй Дербиловым. Отдельные программы «Тагильских гармоник» будет готовить дирижёр коллективов народных инструментов Андрей Медведев.

Традиционно филармония порадует любителей джаза самыми звёздными именами и популярными коллективами. В новом сезоне в Нижнем Тагиле выступит пианист Даниил Крамер и валторнист-мультиинструменталист Аркадий Шилклопер, горожан ожидают выступления мастеров классического кроссовера «Трио Станислава Чигадаева» и группы гитариста Виталия Кися. Помимо прочего, тагильский слушатель познакомится с джаз-вокалом певицы московской сцены Светланы Жаворонковой. А для детской аудитории в исполнении джаз-хора и джаз-бэнда Свердловской государственной детской филармонии подготовили историю о «Приключениях Тома Сойера» (12+).

Также для детей музыканты вновь готовят концерты в формате «Сказка с оркестром» (6+), которые очень полюбились тагильчанам. Детям школьного возраста и их родителям рекомендуют обратить внимание на истории о Чиполлино в исполнении струнного оркестра «Демидов-камерата», также сказки расскажут о бременских музыкантах в исполнении эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» и о героях любимых мультфильмов в исполнении оркестра народных инструментов «Тагильские гармоники».

«Публика была в восторге от нового формата концертов с чтецами, где оркестры и музыка находятся отнюдь не на вторых, “аккомпаниаторских” ролях, а становятся полноценными героями представления. Нас неоднократно просили расширить проект музыкальных сказок и для взрослой аудитории — это пожелание было услышано. В новом сезоне “Тагильские гармоники” взялись за сценическое воплощение “Сказа про Федота-стрельца” Леонида Филатова. Комедийный моноспектакль Василия Мещангина, артиста Нижнетагильского драматического театра и лауреата премии “Браво”, в сопровождении живого оркестра состоится уже в сентябре», — отмечают в филармонии.

Некоторые осенние концерты филармонии можно будет посетить по «Пушкинской карте», а это значит, что молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать концерты бесплатно, подробности можно узнать в кассе или на сайте филармонии.

Сезон также будет отмечен приездом выдающихся российских современных органистов Александра Фисейского и Алексея Шмитова (12+), здесь тагильские зрители услышат экзотические дуэты со старинным духовым органом, стеклянной арфой, джазовым саксофоном и дудуком, а также смогут посетить авторские концерты-лекции (6+) тагильской органистки Натальи Ворониной и музыковеда Елены Цыпушкиной. Напомним, что органные концерты филармонии проходят в здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств, где находится единственный в городе орган. Первый концерт органной музыки состоится 23 сентября, сезон откроет первый советский органист, получивший звание лауреата на престижном международном конкурсе, Алексей Шмитов.

Уже седьмой год подряд на сцену филармонии выйдут юные музыканты в рамках проекта «Большая сцена для юных музыкантов» (6+). В этот раз молодые исполнители сыграют с оркестром «Тагильские гармоники».

Все оркестры филармонии планируют гастрольную деятельность, чаще всего концерты будут обменными, поэтому тагильские меломаны смогут увидеть на нашей сцене коллективы из других городов, например из Екатеринбурга и Кургана.

Всего на сентябрь у Нижнетагильской филармонии запланировано шесть концертов. За подробным расписанием следите на сайте учреждения.