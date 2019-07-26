Шахрин и Горенбург объявили о закрытии «Старого нового рока»

Директор музыкального фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений Горенбург выступил с заявлением, что предстоящей зимой мероприятие пройдёт в последний раз. Решение завершить масштабный проект он принял совместно с председателем оргкомитета Владимиром Шахриным.

«Мы подтвердили звание Екатеринбурга как столицы рок-н-ролла, и впереди у нас другие проекты: «Ночь музыки» и еще один, непридуманный пока, к Универсиаде. «Старый Новый рок» мы проведем зимой, чтобы дать возможность новым группам выступить. Он будет последним», – рассказал Горенбург Znak.com.

А 26 и 27 июля в последний раз пройдёт летняя версия фестиваля «Старый Новый рок на Волне». Организаторы ожидают около 4000 человек.

«Старый Новый Рок» традиционно проводился в Екатеринбурге, начиная с 2000 года. На фестиваль приезжали музыканты со всего мира. В том числе на сцене СНР выступали исполнители из Нижнего Тагила. За годы своего существования фестиваль стал стартовой площадкой для многих молодых групп.