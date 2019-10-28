Шахматно-шашечному центру в Нижнем Тагиле присвоят имя Евгения Зудова

В Нижнем Тагиле шахматно-шашечному центру присвоят имя бывшего директора Нижнетагильского технологического института (филиала УрФУ) Евгения Зудова. Также мэр Владислав Пинаев распорядился установить на доме по адресу улица Газетная, 109, где находится центр, мемориальною доску в честь Зудова.

Долгие годы Евгений Зудов являлся президентом Нижнетагильской шахматной федерации, именно он стоял у истоков создания городского шахматно-шашечного центра. Как рассказали в пресс-службе мэрии, установка мемориальной доски будет приурочена к 80-летию профессора.