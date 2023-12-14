«Шаг навстречу широкому зрителю». В Нижнем Тагиле пройдут гастроли уральской анимации 

В Нижнем Тагиле в эту субботу, 16 декабря, в 16 часов в креативном кластере SAMORO.doc состоится специальный показ знаковых уральских анимационных фильмов последних лет, а также творческие встречи с молодыми режиссёрами. Мероприятие пройдёт в рамках открывшейся в Екатеринбурге выставки анимации «Случайная последовательность. Выпуск 2» (6+), которая проходит под кураторством студии «Светлые Истории». Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

В первом блоке зрители увидят 13 мультфильмов от ведущих российских режиссёров таких студий, как «Союзмультфильм», школа-студия «ШАР», «Светлые Истории», «СНЕГА», студия «Пчела» и других. Каждая работа представляет собой рассказ автора про кино и творчество. Можно будет познакомиться с различными художественными решениями и техниками анимации: классическая рисованная, пластилиновая, 3D-анимация, стоп-моушен.

«В России и на Урале, в частности, каждый год создаётся множество прекрасных анимационных фильмов, при этом по разным причинам практически отсутствуют механизмы для показа таких произведений. Мы решили сделать шаг навстречу широкому зрителю и придумали дополнительный формат взаимодействия, так получился ежегодный проект выставки и показов анимации “Случайная последовательность”», — рассказывает руководитель выставки анимации в Екатеринбурге Иван Вторых.

Второй блок посвящён творческой встрече с авторами анимационного кино. Из Екатеринбурга приедут молодые режиссёры, студенты кафедры графики и анимации Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Алёна Баркан и Пелагея Генералова. Они расскажут о мире анимации на примере своих работ, о том, какие есть техники и стили, а также о профессии художника-аниматора и учёбе на кафедре в УрГАХУ. Вход на мероприятие свободный.