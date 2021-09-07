«Сгорело всё, нужны краски и кисти». Страшный пожар уничтожил мастерскую и все произведения тагильских художников Анны и Виталия Черепановых

В семью художников из Нижнего Тагила Анны и Виталия Черепановых пришла беда. Минувшей ночью сгорел дом в Екатеринбурге, который снимали ребята и в котором хранились созданные на протяжении многих лет произведения искусства.

Частный трёхэтажный дом на улице Московской в Екатеринбурге Виталий и Анна снимали вместе с друзьями. Два нижних этажа использовались как жилые, а на третьем размещалась мастерская художников. Там они работали и хранили свои произведения.

В момент пожара в доме находились друзья художников, а сами Аня и Виталий были на отдыхе в Челябинской области. Пожар уничтожил всё. Также пропала кошка Черепановых.

«У нас всё сгорело. Два верхних этажа рухнули. Мы пока не знаем причину возгорания. Ходим по горелкам, ищем нашу кошечку. Пока не найдём кошку, будем жить у знакомых в Екатеринбурге. Потом, возможно, вернёмся в Нижний Тагил к родителям», — рассказывает Анна Черепанова.

Самое страшное для художника — гибель коллекции, которая создавалась на протяжении всей жизни. Также сгорели все инструменты и материалы, которые нужны Анне и Виталию для работы.



Анна и Виталий Черепановы



«Мы в шоке. Работать сил нет, но у нас роспись для завода в Полевском и выставки в процессе... У нас сгорели все материалы, инструменты… Тагил — город мастеров, мы были бы рады, если бы какой-нибудь бывший ювелир отдал бы свои ненужные бокорезы, круглогубцы и плоскогубцы. Также очень нужны краски, кисти. Нам это нужно для работы», — говорит Анна.

Также ребятам нужны обувь и одежда, приближаются холода. Анна носит обувь 39-го размера и 42-й размер одежды. У Виталия 42-й размер обуви и 46-й размер одежды.

Чтобы помочь ребятам, можно связаться с Аней по телефону 8 (992) 014-19-94 или написать ей в личные сообщения во «ВКонтакте».