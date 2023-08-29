СФР незаконно удерживал половину пенсии жительницы села под Нижним Тагилом за долги по ЖКХ

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась снижения суммы ежемесячных выплат из пенсии по долгам за ЖКХ для жительницы села Новопаньшино, являющейся инвалидом третьей группы, сообщили в ведомстве.

Нарушения выявила прокуратура Пригородного района в ходе проверки, проведённой после обращения пенсионерки.

«Установлено, что заявительница является получателем страховой пенсии по старости и федеральной социальной доплаты. Из пенсии женщины Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области с 1 июня 2023 года производились удержания в размере 50% на основании поступившего судебного приказа о взыскании задолженности по оплате за потреблённые коммунальные услуги. Проверка показала, что в результате производимых удержаний сумма пенсии, выплачиваемая заявительнице ежемесячно, меньше размера прожиточного минимума для пенсионеров как в целом по Российской Федерации, так и по Свердловской области. Это противоречит требованиям ст. 446 ГПК РФ и явно нарушает права пенсионерки», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что пожилая женщина по состоянию здоровья не имела возможности самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав. В её интересах прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать за ней право на сохранение пенсии по старости в размере прожиточного минимума, а также обязать Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области сохранить пенсию заявительницы в размере не ниже прожиточного минимума при произведении удержаний из пенсии по старости.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.