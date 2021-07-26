«Сейчас все средства хороши». Жителей Нижнего Тагила через рассылку в мессенджерах призывают написать Путину, чтобы он спас Тетюхинский центр

Жители Нижнего Тагила на протяжении недели получают в мессенджерах сообщения о спасении Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина. В тексте говорится о том, что медицинское учреждение из-за действий областного правительства оказалось на грани закрытия, поэтому всех неравнодушных просят написать письмо президенту Владимиру Путину и в правительство РФ.

«Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой поддержать госпиталь Тетюхина, по сути — народный госпиталь, выстроенный Владиславом Валентиновичем для нас с вами, для поддержания и восстановления нашего здоровья в самых достойных условиях. В результате необдуманных действий правительства Свердловской области госпиталю Тетюхина грозит закрытие. Областные власти заявили о выходе из проекта и возврате денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей, вложенных в строительство медицинского центра. Минздрав региона второй год подряд отказывает медицинскому центру в квотах на эндопротезирование коленных суставов, ревизионном эндопротезировании и пластике крупных суставов. Сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы завтра вернуть её вам!» — говорится в обращении, которое рассылается по мессенджерам и соцсетям.

Авторы сообщения просят писать в электронную приёмную президента Владимира Путина и в правительство РФ. В пресс-службе клиники Владислава Тетюхина АН «Между строк» подтвердили, что рассылку запустило руководство учреждения:

«Мы сделали СМС-рассылку нашим пациентам, а дальше сообщение люди начали пересылать друг другу. Мы понимаем, что сейчас все средства хороши, и надеемся таким образом привлечь внимание к проблеме. Это народный госпиталь, он нужен городу, люди неравнодушны к его судьбе».

Также в пресс-службе отметили, что клиника работает в ограниченном режиме — врачи ведут приёмы, но операции из-за отсутствия квот не проводятся.