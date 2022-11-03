«Сейчас изучаем и оцениваем рынки других стран». Уральское предприятие в условиях растущего спроса запустило новый трубный завод в Свердловской области и смогло заменить ушедшие с российского рынка иностранные компании

Уральское предприятие «Ин Пласт Полимер» на протяжении последних пяти лет уверенно развивается в сфере производства полиэтиленовых труб. Созданное в 2017 году специально для строительства подземного водопровода в Челябинске, сегодня оно является одним из лидеров рынка и выпускает широкий ассортимент продукции высокого качества из полиэтилена. В 2020 году «Ин Пласт Полимер» запустил новый завод в Свердловской области в городе Заречном. Журналист АН «Между строк» пообщался с представителями компании и узнал об особенностях технологического процесса предприятия и новых возможностях в условиях импортозамещения.

«История “Ин Пласт Полимер” началась в 2017 году с амбициозного проекта по реализации подземного водопровода, соединяющего озёра Кыштым и Аргази в Челябинской области. Строительство этого сооружения, представляющего собой трубу диаметром 2 метра и длиной чуть более 20 километров, продолжалось до 2020 года. Мы гордимся этим проектом, ведь его реализация обеспечила Челябинск достаточным количеством питьевой воды», — рассказывает руководитель отдела продаж компании Константин Паклин.

Он поясняет, что «Ин Пласт Полимер» состоит в группе компаний «ЦСР Групп» наряду с другими производствами. Во время реализации проекта в Челябинске предприятие обеспечивало только внутренние потребности группы в трубной продукции, но в 2020 году было принято решение выйти и на коммерческий рынок.

«Мы вышли на рынок два года назад, и нам пришлось доказывать своё преимущество. Сегодня мы готовы поставлять продукцию не только внутреннему заказчику, но и работать с внешними рынками. Сейчас мощность завода — 500 тонн продукции в год, к 2023 году планируем выйти на 1000 тонн в год», — отмечает управляющий «Ин Пласт Полимер» Андрей Лялин.

«Ин Пласт Полимер» специализируется на производстве полимерных трубопроводов для сетей газораспределения, водоснабжения и отведения, которые применяются в промышленности, добывающей отрасли, строительстве и ЖКХ. На заводе установлено современное высокотехнологичное оборудование, в качестве сырья используются первичные полиэтиленовые гранулы, которые для «Ин Пласт Полимер» выпускает другое отечественное предприятие — ПАО «Сибур Холдинг».

«Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками, лидерами рынка, что позволяет обеспечивать стабильные эксплуатационные показатели и высокое качество изделий. Используемый нами материал абсолютно экологичен, не подвержен коррозии и грибковым отложениям, а срок эксплуатации готовой продукции — не менее 50 лет. Мы, как и наши конкуренты, прекрасно понимаем, что в наружных инженерных сетях будущее именно за полиэтиленом», — говорит Константин Паклин.

Среди заказчиков компании «Ин Пласт Полимер» — водоканалы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Арамиля, Среднеуральска, Бакала, Магнитогорска и Омска, крупные компании, такие как УГМК, «Башмедь», «Русбурмаш», «Северо-Кузбасская энергетическая компания» и другие.

«Мы производим спиральновитые трубы диаметром до 3 метров, напорные трубы для газораспределения, питьевого водоснабжения, трубы для прокладки кабеля, питьевые резервуары, канализационные колодцы и насосные станции, локальные очистные сооружения и фитинги. Занимаемся и разработкой новых видов продукции, осваиваем новые производства», — поясняет Константин.

Завод в Заречном был построен там, где когда-то планировалось возвести вторую очередь Белоярского завода строительных конструкций. Специалисты компании поясняют, что расположение завода именно здесь продиктовано рядом факторов, главный из которых — инфраструктурный.

Продукция компании «Ин Пласт Полимер» получила признание не только среди клиентов предприятия, но также у партнёров и коллег. Производство полиэтиленовых труб уже успели посетить представители разных отраслевых организаций. Например, специалисты Ассоциации производителей трубных систем (АПТС) неоднократно исследовали продукцию в своих лабораториях, каждый раз убеждаясь в качестве изделий. Также компания сотрудничает с Ассоциацией полимерной интеграции (АПИ).

«Этим летом по приглашению Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области мы участвовали в ведомственном региональном проекте “Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров” и стали победителями. Нам, как компании-лидеру, открылись механизмы поддержки разных уровней, что скорректировало наши планы развития. Мы прошли обучение по акселерационной программе “Экспортный форсаж”, проведённой Российским экспортным центром, наши горизонты раздвинулись, сейчас мы изучаем и оцениваем рынки других стран, присматриваемся к вероятным партнёрам», — отмечает руководитель отдела продаж «Ин Пласт Полимер».

После ухода с рынка иностранных компаний и смены экономической политики на курс по импортозамещению «Ин Пласт Полимер» смог предложить рынку собственную продукцию из отечественного сырья, которая сейчас имеет высокий спрос.

В планах компании — продолжить развиваться в сфере производства полимерных труб и представлять свою продукцию не только на внутреннем, но и на международном рынке. Как сообщили представители фирмы, в ближайшее время в Сургуте откроется новое коммерческое подразделение компании, а уже в декабре в составе официальной деловой делегации Свердловской области представители «Ин Пласт Полимер» посетят Турцию.