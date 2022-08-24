Северный посёлок на два дня останется без электричества и горячей воды 

В Нижнем Тагиле продолжаются плановые отключения электросетей. На этой неделе в Северном посёлке на два дня более сотни домов останутся без электричества. Одновременно с этим в микрорайоне на три дня остановят подачу горячей воды.
Свет будет отключён в Северном 27 августа с 06:00 до 20:00, а также 28 августа с 06:00 до 20:00. Горячее водоснабжение в связи с проверкой электросетей приостановят 27 августа с 00:00 по 29 августа до 17:00, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Список домов, попадающих под отключение электроэнергии в Северном посёлке:
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Дата, время планируемого отключения
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Адреса объектов, попадающих под отключение
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с 27.08.2022 06:00 по 27.08.2022 20:00
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г. Нижний Тагил: 7 квартал 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6, 7, 8, 9; 9 Января 1, 10, 11, 12, 12 а, 12а, 12г, 2, 3, 4, 5, 6а, 7; Бирюзовая 10, 12, 2, 4, 6, 8; Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Им. 3 Интернационала 10, 7; Камская 2, 4, 6, 8; Керченская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 20а, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8; Крылова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 24г, 26, 28, 28А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Курская 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Октябрьская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 21, 23, 24, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7г, 8, 9; Парижской Коммуны 8; Подсобная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5 а, 50, 52, 54, 5а, 6, 7, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Самотечная 11, 17, 19, 25, 27, 29; Снежная 1, 3, 5, 7; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9; Сурикова 1, 18/1, 1а, 2, 3, 4; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Щорса 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18/6, 19, 1А, 1а, 20, 20а, 21, 22, 22 а, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 3, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 4, 41, 41а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9; Днепровская 1, 2, 5, 7, 8, 9; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; Магазин "Хлеб" Бирюзовая 2-128; автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха Бирюзовая в районе домов № 4, 6; автокомплекс Бирюзовая р-он дома 2; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"; Наружное освещение ТП-2807 Октябрьская Щорса; АЗС Щорса -Северное шоссе; светофорный объект (светоточка) Щорса -ул.9 Января (школа № 13); АЗС Щорса Северное шосе; узел связи Днепровская 5 (подъезд № 2); Наружное освещение ТП-2821 ; Наружное освещение ТП-2816 ; наружное освещение ТП-2811 ; наружное освещение ТП-2814 ; наружное освещение ТП-2808 ; Наружное освещение ТП-2822 7 квартал; Овощехранилище "Северянка-2" 7 квартал; Профилакторий 7 квартал; Гаражные боксы (30 шт) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (500 шт.) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (218 боксов) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (660 шт.) Почтовая; Фонтан (в парке) Сурикова; ДК "Космос" Щорса; КНС-32 Щорса; АРП Щорса; Заводоуправление 1000 экспоцентр Щорса; базовая станция сотовой связи Щорса; Наружное освещение ТП-2805 3 Интернационала
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с 28.08.2022 06:00 по 28.08.2022 20:00
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г. Нижний Тагил: 7 квартал 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6, 7, 8, 9; 9 Января 1, 10, 11, 12, 12 а, 12а, 12г, 2, 3, 4, 5, 6а, 7; Бирюзовая 10, 12, 2, 4, 6, 8; Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Им. 3 Интернационала 10, 7; Камская 2, 4, 6, 8; Керченская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 20а, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8; Крылова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 24г, 26, 28, 28А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Курская 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Октябрьская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 21, 23, 24, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 36а, 4, 5, 6, 7, 7г, 8, 9; Парижской Коммуны 8; Подсобная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5 а, 50, 52, 54, 5а, 6, 7, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9; Самотечная 11, 17, 19, 25, 27, 29; Снежная 1, 3, 5, 7; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9; Сурикова 1, 18/1, 1а, 2, 3, 4; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Щорса 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18/6, 19, 1А, 1а, 20, 20а, 21, 22, 22 а, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 3, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 4, 41, 41а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9; Днепровская 1, 2, 5, 7, 8, 9; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; Магазин "Хлеб" Бирюзовая 2-128; автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха Бирюзовая в районе домов № 4, 6; автокомплекс Бирюзовая р-он дома 2; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"; Наружное освещение ТП-2807 Октябрьская Щорса; АЗС Щорса -Северное шоссе; светофорный объект (светоточка) Щорса -ул.9 Января (школа № 13); АЗС Щорса Северное шосе; узел связи Днепровская 5 (подъезд № 2); Наружное освещение ТП-2821 ; Наружное освещение ТП-2816 ; наружное освещение ТП-2811 ; наружное освещение ТП-2814 ; наружное освещение ТП-2808 ; Наружное освещение ТП-2822 7 квартал; Овощехранилище "Северянка-2" 7 квартал; Профилакторий 7 квартал; Гаражные боксы (30 шт) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (500 шт.) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (218 боксов) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (660 шт.) Почтовая; Фонтан (в парке) Сурикова; ДК "Космос" Щорса; КНС-32 Щорса; АРП Щорса; Заводоуправление 1000 экспоцентр Щорса; базовая станция сотовой связи Щорса; Наружное освещение ТП-2805 3 Интернационала
Также на этой неделе запланировано отключение электроэнергии в посёлках Черноисточинск, Висим и селе Покровское. Свой адрес, число и время отключения можно посмотреть в этой таблице. Для уточняющей информации можно звонить по телефонам: 8(3435)36-33-50, доб. 3086 или 3092.