Северный посёлок на два дня останется без электричества и горячей воды 

В Нижнем Тагиле продолжаются плановые отключения электросетей. На этой неделе в Северном посёлке на два дня более сотни домов останутся без электричества. Одновременно с этим в микрорайоне на три дня остановят подачу горячей воды.

Свет будет отключён в Северном 27 августа с 06:00 до 20:00, а также 28 августа с 06:00 до 20:00. Горячее водоснабжение в связи с проверкой электросетей приостановят 27 августа с 00:00 по 29 августа до 17:00, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Список домов, попадающих под отключение электроэнергии в Северном посёлке: