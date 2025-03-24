«Сети Тагила» опубликовали видеоподборку дорожных аварий за март

Компания «Сети Тагила» разместила на своём канале подборку видеозаписей аварий на городских улицах за март текущего года. В ролике показаны нелепые дорожно-транспортные происшествия, которых можно было бы избежать, если бы водители и пешеходы были более внимательными и осторожными.

Также в видео попало начало массового столкновения у Лисьей горы, в результате которого пострадали 11 автомобилей. Это стало рекордом по количеству повреждённых машин за последнее время в городе. Судя по видеозаписи, на участке дороги образовалась наледь, что и привело к аварии.