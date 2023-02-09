«Серьёзный стимул, чтобы начать продажи». В Свердловской области запустили акцию для предпринимателей по продвижению на Ozon 

В Свердловской области Минэкономразвития РФ и Ozon на базе региональных центров «Мой бизнес» запустили акцию для предпринимателей, которые планируют начать продажи на маркетплейсе. Участвующие в ней новые продавцы получат консультации от экспертов Ozon для первых продаж, а также 5 000 бонусных баллов (1 балл — 1 рубль), которые можно потратить на продвижение своих товаров на платформе, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

Получить услугу можно в СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Эксперты Ozon не только помогут разобраться, как работает платформа, но и расскажут, как оформить привлекательные карточки товаров и запустить рекламную кампанию.

«С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в сфере торговли в офлайн-режиме. Так, в 2022 году число субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн, составило 1300% по сравнению с 2019 годом. В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70 000 показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Баллы в рамках программы суммируются с 18 000 приветственных баллов, доступных автоматически для новых продавцов при регистрации на платформе Ozon c 25 января 2023 года.

«Мы придаём большое значение работе с маркетплейсами, оказываем предпринимателям всестороннюю поддержку в освоении e-commers. В прошлом году СОФПП подписал соглашения с крупнейшими площадками: Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Фонд консультирует и обучает предпринимателей в рамках комплексной услуги “Маркетплейсы”. В 2022 году она была оказана для 275 субъектов МСП. Новая акция для начинающих продавцов на Ozon — это серьёзный стимул для того, чтобы начать продажи», — считает директор СОФПП Валерий Пиличев.