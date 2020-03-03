Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных о поездках своих клиентов силовикам

В сервисе «Яндекс.Такси» подтвердили, что передают информацию о поездках своих пользователей силовикам по запросу, со ссылкой на пресс-секретаря компании Наталью Рожкову пишет «Медиазона».

Компания сделала это после того, как в СМИ появились показания экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова: тот заявил, что узнал адрес журналиста, запросив историю его поездок в «Яндекс.Такси». Показания Ляховца в конце февраля опубликовал проект Baza.

«Далее я запросил данные по паспорту в ФМС, сделал запрос в ООО "Яндекс Такси" о получении информации по поездкам Голунова по адресам. Из информации ООО "Яндекс Такси" я установил адрес проживания Голунова», — рассказал бывший полицейский.

Пресс-секретарь сервиса Наталья Рожкова заявила, что «Яндекс.Такси» обязан предоставлять сведения по официальным запросам правоохранительных органов.

«Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, является ли человек подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — объяснила она.

«Роскомсвобода» указывает, что «Яндекс.Такси» не входит в реестр организаторов распространения информации, то есть компания «имеет право не предоставлять правоохранителям никаких данных». Но в «Яндекс.Такси» настаивают, что все компании должны передавать силовикам сведения по закону «О полиции», «Об оперативно-разыскной деятельности» и УПК. Рожкова утверждает, что сервис реагирует только на запросы, которые были составлены и переданы в юридическую службу «Яндекс.Такси» в строгом соответствии с законом. Однако сам Голунов утверждает, что Ляховец отправлял запрос в компанию со своей личной почты на Mail.ru.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года, его обвиняли в попытке сбыта наркотиков. 11 июня дело прекратили за недоказанностью. Сам корреспондент уверял, что дело сфабриковано из-за его журналистских расследований. После этого были уволены руководитель столичного УВД по ЗАО Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник соответствующего отдела в УВД по ЗАО Андрей Щиров.