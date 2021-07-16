Сервис регистрации рождения и смерти человека появится на портале «Госуслуги»

В России в 2022 году на портале «Госуслуги» появится сервис регистрации рождения и смерти граждан. Как рассказали в пресс-службе Минюста, уже завершена работа по созданию нормативной базы для внедрения нового сервиса.

В ведомстве отметили, что действующий порядок предоставления таких услуг будет доступен в отделениях ЗАГС. Однако нововведение позволит регистрировать рождение и смерть человека без личного посещения заявителей.

«Заявление о рождении или смерти будет подаваться через портал “Госуслуги” в электронной форме, с приложением соответствующего электронного медицинского свидетельства. Сведения о зарегистрированном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя», — пишет пресс-служба Минюста.

Сейчас специалисты настраивают функционал, который обеспечит техническое взаимодействие Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Изначально проект решено опробовать в ряде пилотных регионов, перечень которых определят Минцифры и Минздрав России.