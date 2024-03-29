Сервис поддержки начинающих предпринимателей «Старт» от СОФПП расширяет пакет услуг 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») продолжает реализацию набора услуг для начинающих предпринимателей «Старт» и расширяет его возможности. В пакет входят все базовые компоненты для регистрации своего бизнеса и дополнительные варианты на выбор — от содействия в составлении бизнес-плана до помощи в начале работы на маркетплейсах.

«Это очень удобный пакет услуг, который серьёзно облегчает запуск бизнеса. Начинающим предпринимателям помогают комплексно: они узнают, какую организационно-правовую форму и какой ОКВЭД выбрать, как вести расчёты, получают токен для цифровой подписи и множество других возможностей. Все услуги оказываются бесплатно компетентными специалистами в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”, инициированного президентом России», — отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Также в базовый набор «Старт» входят консультации по другим доступным начинающему бизнесу мерам поддержки, помощь в регистрации на платформах для предпринимателей, в том числе цифровой платформе МСП РФ, открывающей доступ к различным инструментам содействия регионального и федерального уровня. Кроме того, получатель поддержки может выбрать дополнительную услугу из перечня. В их числе: консультации по разработке бизнес-плана и его корректировке, подготовка пакета документов на регистрацию ИП или ООО, подготовка документов и содействие в переходе на специальные налоговые режимы, консультации по каталогу франшиз (если предприниматель желает выбрать готовый бизнес), информирование о маркировке рекламы, помощь в выходе на маркетплейсы.

С 2024 года года при регистрации ИП или ООО с помощью СОФПП предприниматели получают подарок на выбор: рутокен с лицензией КРИПТО.ПРО, годовую подписку ОФД, бухгалтерское обслуживание на ограниченный период времени и другие бонусы.

«В прошлом году такой комплексной поддержкой у нас воспользовались больше тысячи начинающих предпринимателей. В этом году в пакет “Старт” зашито ещё больше возможностей, они позволяют существенно минимизировать затраты, что очень важно на стартовом этапе. Например, предприниматель также получает подписку ОФД и целый год не платит за передачу данных по кассе. Аналитика по маркетплейсам довольно затратна, если делать её на рыночных условиях. У нас начинающие предприниматели могут получить её бесплатно», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.