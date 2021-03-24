Серовский тракт стал самой аварийной дорогой Свердловской области. За 2020 год на нём погибли 44 человека

Наиболее опасной свердловской дорогой по итогам 2020 года стала трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом заявил заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГИБДД Свердловской области Леонид Лиханов. За прошлый год на Серовском тракте произошло 82 аварии, в которых погибли 44 человека. Также в Госавтоинспекции в числе наиболее аварийных трасс назвали участки Невьянск — Реж — Артёмовский, Артёмовский — Зайково, подъезд к Нижним Сергам и Екатеринбург — Полевской.

По словам Лиханова, в целом за прошлый год дорожные полицейские зафиксировали общее снижение аварийности. При этом самая распространённая причина ДТП осталась прежней — выезд на встречную полосу. Из-за этого произошло более 30% всех зарегистрированных аварий, в результате которых погибли 111 человек.

Самыми опасными федеральными дорогами стали Екатеринбург — Тюмень, где произошло 104 ДТП с 20 погибшими, а также Екатеринбург — Шадринск — Курган: 31 ДТП и 17 смертей.