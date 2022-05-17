Серовский тракт стал лидером по количеству ДТП в 2022 году в Свердловской области

На Среднем Урале в 2022 году на 7% выросло число погибших в ДТП. За 4 месяца 2022 года на трассах погибли 106 человек, что на семь случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одной из самых опасных стала региональная трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В этом году на дороге произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 12 человек. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Леонид Лиханов.

Также в числе опасных трасс региона ЕКАД: 13 ДТП, в которых семь погибших, и автодорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск: шесть аварий и двое погибших. В числе аварийных дорог федерального значения трасса Пермь — Екатеринбург, где произошло 34 аварии, погибло 14 человек, и трасса Екатеринбург — Тюмень: 22 ДТП и восемь погибших.

При этом на дорогах отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1,5%. Всего зарегистрировано 726 аварий. Количество раненых также уменьшилось — более чем на 5%. Общее число пострадавших составило 917 человек.

По словам представителя ГИБДД, основными причинами аварий являются выезд на встречку, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проездов перекрёстков, правил обгона и неправильный выбор дистанции.