Серийные поставки тагильской «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году. Об этом на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщил главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

По его словам, Уралвагонзавод уже заключил серийные контракты на поставку с Министерством обороны РФ. Он также отметил, что компания намерена снизить стоимость «Арматы» в ходе его серийного производства.

«Государственные испытания "Арматы" идут, ожидаем их окончания в течение ближайшего года-двух. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. Сегодня по контрактам между УВЗ и Министерством обороны РФ цифры адекватные. Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоёмкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны», - цитирует Терликова РБК.

Главный конструктор также добавил, что реальная стоимость танка будет определена на третий год серийного производства, когда будет закончена отработка технологий по изготовлению финального образца и изготовлению составных частей.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Широкая публика впервые увидела «Армату» в 2015 году — на юбилейном Параде Победы. Одна из особенностей новой машины в том, что экипаж располагается в особо прочной бронекапсуле, а башня необитаема и управляется дистанционно. Тогда ещё гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко заявлял, что армия получит до 2025 года 2300 современных машин, однако в 2018 году Минобороны отказалось от массовой закупки машин из-за их дороговизны.