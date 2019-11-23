Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить уже в начале 2020 года

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, уже в первом квартале 2020 года в Тольятти могут запустить серийное производство первого российского электромобиля Zetta.

«Мне коллеги докладывали, что сертификация электромобиля Zetta находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — цитирует ТАСС заявление министра.

По словам Мантурова, уникальность российского электромобиля заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Электромобиль Zetta представляет собой компактный трёхдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. Предполагается, что стоимость машины в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей.