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Сериалы «Корона», «Ход королевы», «Тед Лассо» получили «Эмми-2021». Рассказываем, что ещё смотреть осенними вечерами

20.09.2021 14:05
Сериалы «Корона», «Ход королевы», «Тед Лассо» получили «Эмми-2021». Рассказываем, что ещё смотреть осенними вечерами

Церемония награждения 73-й телевизионной премии «Эмми» состоялась 19 сентября в Лос-Анджелесе. «Афиша МС» рассказывает о победителях и номинантах, чтобы вы смогли составить для себя список годных сериалов на эту осень. 

Лучшим драматическим сериалом стала «Корона» (18+), рассказывающая о британской королевской семье Елизаветы II. Как пишет ТАСС, «Корона» стала лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. 

Лучшая комедия — «Тед Лассо» (18+) о тренере по американскому футболу, которого нанимают работать в команду английской премьер-лиги ФК «Ричмонд». 

«Эмми» за лучший мини-сериал получил «Ход королевы» (18+), ставший настоящей сенсацией Netflix: проект стал самым популярным мини-сериалом в истории сервиса, за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Главная героиня картины — талантливая шахматистка-сирота Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостями. 

За звание лучшего драматического сериала вместе с «Короной» боролись картины:

  • «Мандалорец» (18+);
  • «Пацаны» (18+);
  • «Бриджертоны» (18+);
  • «Рассказ служанки» (18+);
  • «Страна Лавкрафта» (18+); 
  • «Поза» (18+);
  • «Это мы» (18+).

В категории за лучший комедийный сериал помимо «Теда Лассо» (18+) были представлены: 

  • «Чёрная комедия» (18+);
  • «Кобра Кай» (18+);
  • «Эмили в Париже» (18+);
  • «Хитрости» (18+);
  • «Бортпроводница» (18+).

На «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал» претендовали:

  • «Ванда/Вижн» (18+);
  • «Я могу уничтожить тебя» (18+);
  • «Мейр из Исттауна» (18+); 
  • «Подземная железная дорога» (18+). 
Фото: 
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