Сериалы «Корона», «Ход королевы», «Тед Лассо» получили «Эмми-2021». Рассказываем, что ещё смотреть осенними вечерами

Церемония награждения 73-й телевизионной премии «Эмми» состоялась 19 сентября в Лос-Анджелесе. «Афиша МС» рассказывает о победителях и номинантах, чтобы вы смогли составить для себя список годных сериалов на эту осень.

Лучшим драматическим сериалом стала «Корона» (18+), рассказывающая о британской королевской семье Елизаветы II. Как пишет ТАСС, «Корона» стала лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях.

Лучшая комедия — «Тед Лассо» (18+) о тренере по американскому футболу, которого нанимают работать в команду английской премьер-лиги ФК «Ричмонд».

«Эмми» за лучший мини-сериал получил «Ход королевы» (18+), ставший настоящей сенсацией Netflix: проект стал самым популярным мини-сериалом в истории сервиса, за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Главная героиня картины — талантливая шахматистка-сирота Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостями.

За звание лучшего драматического сериала вместе с «Короной» боролись картины:

«Мандалорец» (18+);

«Пацаны» (18+);

«Бриджертоны» (18+);

«Рассказ служанки» (18+);

«Страна Лавкрафта» (18+);

«Поза» (18+);

«Это мы» (18+).

В категории за лучший комедийный сериал помимо «Теда Лассо» (18+) были представлены:

«Чёрная комедия» (18+);

«Кобра Кай» (18+);

«Эмили в Париже» (18+);

«Хитрости» (18+);

«Бортпроводница» (18+).

На «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал» претендовали: