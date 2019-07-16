Сергей Карякин выиграл ралли «Шёлковый путь»

Экипаж в составе гонщика Сергея Карякина и штурмана Антона Власюка из Екатеринбурга занял первое место в категории Т3 в зачёте внедорожников ралли «Шёлковый путь», пишет 66.ru.

Первый этап гонки завершился для Карякина и Власюка поломкой автомобиля, но после ремонта спортсмены выиграли большинство этапов. После третьего этапа экипаж Карякина и штурмана Антона Власюка ни разу не проигрывал и к финишу пришёл с колоссальным отрывом от второго места — испанец Хосе Пенья отстал более чем на 3,5 часа. Ещё один багги из Екатеринбурга под управлением Алексея Шмотьёва и Андрея Рудницкого по ходу ралли смог улучшить свои позиции и был близок ко второму месту, но в итоге получил почётное третье.

Отметим, годом ранее Сергей Карякин и Антон Власюк стали чемпионами «Шёлкового пути» в своей категории, уступив только лидерам мировых ралли-рейдов, которые выступали в более мощной номинации. Ралли «Шёлковый путь» проходило по территории России, Монголии и Китая.