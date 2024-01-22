Сергей Гетманенко ушёл с поста директора МАУ «Тагил-пресс»

Директор муниципального автономного учреждения «Тагил-пресс», куда входит газета и сайт «Тагильский рабочий», Сергей Гетманенко покинул свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Руководящую должность Сергей Гетманенко занимал с 2021 года. Предыдущий директор Сергей Лошкин покинул МАУ весной 2020 года, затем в полномочия временно вступила главный редактор издания Анжела Голубчикова.

Сейчас обязанности директора исполняет главный редактор Ольга Полякова, вакансия на руководящую должность в муниципальном СМИ открыта. Подробностями о смене деятельности Сергей Гетманенко делиться с редакцией АН «Между строк» не стал.