Сергей Чемезов назвал «Уралвагонзавод» убыточным активом и попросил у президента 300 млрд рублей

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным отчитался об итогах деятельности госкорпорации за 2018 год. Чемезов попросил у президента ещё 300 млрд рублей на докапитализацию компании.

По данным Znak.com, прошлогодняя выручка «Ростеха» составила 1,642 трлн рублей, а чистая прибыль — 128,1 млрд. Чемезов рассказал президенту, что на предприятиях госкорпорации высокая средняя заработная плата — она составляет 49,5 тысячи рублей.

Издание отмечает, что доход самого Сергея Чемезова в 2018 году составил 332 млн рублей, а его супруги — 181 млн рублей. Также, согласно декларации о доходах, несовершеннолетний ребёнок Чемезова заработал 16 млн рублей.

«Нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов. Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как Вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на Вашу поддержку», — обратился Сергей Чемезов к президенту.

По данным Чемезова, самыми проблемными активами «Ростеха» являются «Тракторные заводы» (Чувашия) и «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) — их убытки составили 106 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно.