Сенаторы США предложили ввести санкции против российских чиновников из-за отравления Навального

Группа членов Сената США от Демократической и Республиканской партий разработала законопроект о санкциях в отношении российских официальных лиц, причастных к отравлению политика Алексея Навального, сообщается на сайте сенатора-демократа Криса Кунса.

Кроме Криса Кунса, соавторами законопроекта стали сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни, а также сенаторы-демократы Бен Кардин и Крис Ван Холлен.

Среди предложенных ограничительных мер — блокировка активов и запрет на выдачу виз в США. Имена и должности людей, в отношении которых могут ввести санкции, в документе не уточняются.

Законопроект обязывает Белый дом проверить, не нарушает ли отравление Навального закон США о контроле над химическим и биологическим оружием, а также составить отчёт о финансах президента России Владимира Путина и членов его семьи. Госдепартаменту США поручается призвать Германию к отказу от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Спустя два дня его перевели из больницы Омска, куда он был госпитализирован, в берлинскую клинику Charite. 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы. 22 сентября его выписали из стационара.

Власти Германии заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок»: результаты анализов, полученные лабораторией Бундесвера, подтвердили независимые центры в Швеции и во Франции. Власти России утверждают, что российские врачи следов яда в организме политика не нашли, а президент России в разговоре с президентом Франции предположил, что Навальный отравил себя сам.