Сенатор Сулейман Керимов раздаст по 20 тысяч рублей нескольким десяткам тысяч семей в Дагестане

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов выделит семьям некоторых районов республики по 20 тысяч рублей, сообщил РБК его помощник Хизри Абпкаров.

Материальную помощь получат семьи из Докузпаринского и Сулейман-Стальского районов, где родились Керимов и его супруга, села Салта, которое Керимов «считает своей второй родиной», а также «любимого для Керимова» города Дербента и Дербентского района. Помощник сенатора сообщил, что благотворительная акция приурочена к месяцу Рамадан. В общей сложности деньги получат несколько десятков тысяч семей.

Ранее, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержи семей. В частности, в середине августа россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, учащегося в школе. Путин предложил также распространить выплату на будущих первоклассников, которые пойдут в школу осенью 2021 года.

С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, живущим в неполных семьях, будут платить в среднем 5650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Также Путин предложил, чтобы больничный по уходу за ребёнком до 7 лет оплачивали в размере 100% от заработка.

Сулейман Керимов — один из богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние в 15,8 миллиарда долларов. В 2020 году Керимов уже раздавал деньги жителям горных селений Докузпаринского района.