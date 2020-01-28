Сенатор Совфеда предложил отразить в Конституции статус России как страны-победительницы

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о необходимости внести в преамбулу Конституции РФ упоминание России как страны — победительницы в Великой Отечественной войне, пишет «Российская газета».

«Я бы отметил в той или иной форме нашу Победу во Второй мировой войне, статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование — и внутреннее, и международное», — сказал сенатор.

Он напомнил, что СССР, чьей правопреемницей в международных отношениях выступает Россия, получил статус постоянного члена Совбеза ООН с правом вето именно как победитель во Второй мировой войне. Пушков считает, что необходимость отразить это в тексте основного закона продиктована ещё и «с учётом стремления ряда европейских государств переписать историю военных лет, пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом, навязать ему ответственность за разжигание войны».

Рабочая группа по изменению Конституции РФ была создана 15 января решением Владимира Путина для реализации его же инициативы внести ряд поправок в основной закон. Их суть Путин изложил в тот же день в послании Федеральному собранию: поправки направлены на некоторое перераспределение полномочий между ветвями и уровнями власти, а также призваны подчеркнуть социальный характер государства. При этом ещё до окончания деятельности рабочей группы президент внёс в Госдуму законопроект с текстом поправок, который уже принят в первом чтении. Предполагается, что ко второму, основному чтению, которое намечено на февраль, рабочая группа уточнит некоторые формулировки и даст новые предложения. После принятия закона, который содержит ряд процессуальных положений, поправки будут вынесены на всенародное голосование.

Ряд экспертов высказывают мнение, что под прикрытием широкого обсуждения в России произошёл конституционный переворот, реальная цель которого — укрепить личную власть Владимира Путина и фактически сделать его правление пожизненным.