Сенатор Совфеда от КПРФ заявил о намерении партии добиваться отмены итогов голосования по поправкам

Сенатор Совета Федерации от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев заявил, что коммунисты будут добиваться отмены итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ, поскольку плебисцит проходил с многочисленными нарушениями и вне правового поля, пишет «Тайга.инфо».

«Всё это действо происходило в неправовом поле. Можно слышать немало оценок, что, по сути, [это был] конституционный переворот. За такими нормами, как МРОТ и рядом других моментов, основная задача власти была, естественно, обнулить все сроки президента. Мы считаем, что это голосование незаконно. И мы будем подавать [заявление] в прокуратуру об отмене голосования повсеместно, по Российской Федерации, в том числе по Бурятии», — сообщил он в трансляции в Instagram.

По словам Мархаева, о незаконности процедуры свидетельствует неподконтрольное наблюдению шестидневное досрочное голосование. Члены УИКов от КПРФ с правом совещательного голоса нашли нарушения и на досрочном голосовании, и в основной день плебисцита — 1 июля.

Вячеслав Мархаев стал единственным членом Совета Федерации, который 11 марта проголосовал против принятия закона о поправках в Конституцию — тогда он заявил, что считает поправки «конституционным переворотом», поскольку «нарушены все возможные и невозможные нормы, правила, законы, в том числе нормы действующей Конституции».

Напомним, голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.