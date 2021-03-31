Сенатор от Крыма предложила оградить детей от соцсетей «цензурой, идеологией и пропагандой»

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди на расширенной встрече членов Совфеда с чиновниками и общественниками, посвящённой историческому дискурсу, заявила о необходимости возвращения идеологии, пропаганды и цензуры, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что таким образом сенатор предлагает бороться с детским непослушанием.

«Четверо моих детей сидят в соцсетях, и я ничего не могу сделать, хотя и отбираю у них телефоны, лишаю чего-то. Это бесполезно. Нам нужна цензура, идеология и пропаганда, хотя кому-то эти слова не нравятся», — сказала она.

Своё заявление сенатор сделала в ответ на жалобу экс-министра культуры Владимира Мединского.

«Наши дети про генерала Власова знают, но ничего не знают о Михаиле Ефремове, которому мы безуспешно пытаемся установить памятник», — отметил он.

Мединский разъяснил, что речь идёт не об актёре, а о советском генерал-лейтенанте Красной армии Михаиле Ефремове, который погиб в 1942 году во время неудачного контрнаступления в рамках Ржевско-Вяземской операции.

Напомним, цензура в РФ законодательно запрещена статьёй 29 Конституции РФ, а статья 13 Основного закона прямо запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или обязательной.