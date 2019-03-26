Сенатор Франц Клинцевич заявил, что в «Единой России» состоят лучшие люди страны

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил Regions.ru, что в партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны.

«Что же касается "Единой России", то там есть разные люди, но в большинстве своём это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение», — сказал сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что сейчас «предпринимаются попытки власть дискредитировать».

«Но мы прекрасно понимаем, откуда исходят эти попытки, и знаем, что они связаны и с деятельностью "пятой колонны", и с так называемым "троянским конём". Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию — это лучше всего», — заявил сенатор.

Между тем авторитет «Единой России» падает: так, в минувшие выходные в Иркутской области на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска победила кандидат от ЛДПР — 28-летняя домохозяйка Анна Щёкина, набравшая 44,04% голосов избирателей. Её ближайший соперник — единоросс и председатель городской думы Сергей Зацепин — получил 37,3%. Координатор иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал протестное голосование главным фактором победы Щёкиной.