Сенатор Франц Клинцевич заявил, что в «Единой России» состоят лучшие люди страны

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил Regions.ru, что в партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны.
«Что же касается "Единой России", то там есть разные люди, но в большинстве своём это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение», — сказал сенатор.
Клинцевич подчеркнул, что сейчас «предпринимаются попытки власть дискредитировать».
«Но мы прекрасно понимаем, откуда исходят эти попытки, и знаем, что они связаны и с деятельностью "пятой колонны", и с так называемым "троянским конём". Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию — это лучше всего», — заявил сенатор.
Между тем авторитет «Единой России» падает: так, в минувшие выходные в Иркутской области на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска победила кандидат от ЛДПР — 28-летняя домохозяйка Анна Щёкина, набравшая 44,04% голосов избирателей. Её ближайший соперник — единоросс и председатель городской думы Сергей Зацепин — получил 37,3%. Координатор иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал протестное голосование главным фактором победы Щёкиной.
«В интересах кандидата "Единой России" были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать "как нужно"», — заявил он.