Семья из Нижнего Тагила оставила умирать любимую болонку в аэропорту Кольцово

Свердловские зоозащитники обвиняют семью Урусовых из Нижнего Тагила в жестоком обращении с животным. Как пишет Medialeaks.ru, утром 25 декабря супруги Урусовы должны были вылететь из аэропорта Кольцова в Санкт-Петербург, а оттуда в Гамбург, где проживают двое их детей. С собой родители взяли любимицу семьи болонку Тори, но «Аэрофлот» отказал Урусовым в перевозке животного, сославшись на отсутствие необходимых документов. Посовещавшись, супруги решили оставить болонку на улице.

«Дополнительно сообщаем, что в здании терминала ведётся видеонаблюдение. Согласно видеозаписи, пассажир (мужчина) вышел из терминала вместе с собакой (собака была на поводке, переноска – в руках). Через десять минут данный пассажир проходил контроль-посадку уже без собаки», – говорится в сообщении перевозчика.

Через четыре дня окоченевший труп собаки был обнаружен дворником возле подземного перехода, расположенного вблизи аэропорта.

Позже глава семейства разместил на нескольких сайтах объявление о пропаже Тори.

«Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка, дети плачут, не могут успокоиться, пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф. Вынужденно оставили в аэропорту, в Кольцово, ночью 25 декабря. При регистрации не взяли на борт. Улетали в Гамбург к детям».

На зов многие откликнулись. Волонтёры искали её внутри аэропорта, не подозревая, что собака была оставлена на улице. 30 декабря одна из активисток узнала от дворника, что Тори погибла.

«Находился на работе. Разгребали с коллегой сугроб. Смотрим, там лежит собака рядом с переноской. Дверь переноски открыта, пёс рядом мёртвый. Я его перевернул, смотрю, глаза уже стеклянные. Начальник сказал вывезти, я вывез. Увидеть тут животное было невозможно, шансов на спасение у него практически не было. Место вообще не проходимое», – рассказал мужчина журналистам Life.ru.

В администрации аэропорта заявили, что к ним за помощью никто не обращался. Собаку можно было спасти, если бы хозяйка сразу указала на место, где её оставила.

«Опубликованное "Лайфом" сообщение о вопиющем случае гибели собаки было доложено в отдел полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории располагается аэропорт Кольцово, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Опубликованные данные зарегистрированы в дежурной части. По итогам проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение».

По информации СМИ, семья несколько лет жила между Гамбургом и Нижним Тагилом, а Тори вообще принадлежала бабушке, которая осталась в Германии вместе с детьми.

Агентство новостей «Между строк»