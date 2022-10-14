Семьи тагильчан — участников СВО освободят от платы за детский сад

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление об оказании мер поддержки семьям участников специальной военной операции. Как пояснил мэр в публикации на своей странице во «ВКонтакте», такие семьи будут освобождены от платы за посещение детского сада.

Льгота начала действовать с 1 октября 2022 года и будет актуальна до особого распоряжения. Как сообщает ИА «Все новости», такой мерой поддержки смогут воспользоваться около 300 тагильских семей. Для этого необходимо предоставить в детский сад подтверждающую справку.

Напомним, что согласно постановлению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году плата за детские сады в Нижнем Тагиле составляет 2409 рублей 40 копеек в месяц.