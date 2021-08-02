Семейная пара из Нижнего Тагила пострадала в ДТП в посёлке Ясашная

1 августа в посёлке Ясашная под Алапаевском произошло ДТП, в котором пострадала семейная пара из Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе МО МВД «Алапаевский».

Инцидент произошёл поздно ночью, около 01:00, на улице Советской. 31-летний водитель Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с движущимися навстречу мотоциклом «Урал» и мопедом «Альфа».

В результате аварии 30-летнего водителя мопеда и его 25-летнюю пассажирку госпитализировали в Алапаевскую городскую больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что пострадавшие проживают в Нижнем Тагиле и являются мужем и женой. На транспортном средстве они передвигались без мотошлемов.

В ГИБДД отметили, что автомобилем Volkswagen управлял житель Нягани со стажем вождения 6 лет. В этом году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.