Семейная пара и собака застряли на острове Любви в акватории Тагильского пруда. Спасать «Адама» и «Еву» пришлось водолазам

В Нижнем Тагиле специалисты Центра защиты населения помогли отдыхающей паре с собакой выбраться с острова Любви на городском пруду.

По словам спасателей, мужчина и женщина вместе со своим питомцем плыли в резиновой лодке. В районе острова Любви на городском пруду их плавательное средство получило повреждение и пошло ко дну. Пострадавшие своими силами выбрались из воды на остров, после чего позвонили по единому номеру службы спасения 112. Получив сигнал, на место происшествия выехали водолазы-спасатели. Они и доставили отдыхающих и собаку на «большую землю».

Отметим, за первый месяц лета в Нижнем Тагиле и ГГО утонули шесть человек. Среди погибших один несовершеннолетний и ещё пять взрослых, которые купались в нетрезвом состоянии.