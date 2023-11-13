Семечки и шоколад нельзя? В Нижнем Тагиле в детской больнице на Кузнецкого отцу ребёнка отказали в передаче продуктов, не входящих в запрещающий перечень 

В Нижнем Тагиле в детской городской больнице на улице Кузнецкого, 10 произошёл конфликт между отцом пациентки и медицинской сестрой. Мужчина рассказал АН «Между строк», что медработница нахамила ему и отказала в передаче семечек и шоколада, хотя в запрещающем перечне, который расположен в медучреждении, эти продукты не были указаны.

По словам мужчины, 7 ноября он привёз передачу для своей дочери, которая находится на лечении в хирургическом отделении. Медработница осмотрела пакет, обнаружила там семечки и отказалась их передавать, ссылаясь на то, что они запрещены, хотя в перечне семечки не указаны. На следующий день мужчина принёс новую передачу, в которой была шоколадка, и снова получил отказ со ссылкой на тот же запрещающий перечень.

«Между нами снова завязался конфликт, в ходе которого я увидел, что в перечне запрещённых продуктов ручкой даже не на бумаге, а на файле дописали, что семечки передавать нельзя. Я потребовал объяснения, почему опять не написано, что шоколад передавать нельзя, но перед моим лицом закрыли окошко. А я просто подарил эту шоколадку охраннику», — делится мужчина.

На третий день, когда он вновь пришёл с передачкой, в пункте работала уже другая женщина, которая забрала пакет, даже не посмотрев его.

«Моя дочь мне рассказала, что у других детей есть шоколад, а мне почему-то не разрешили его передать. 9 ноября она сообщила мне, что ей всё же передали его, но я не знаю кто. Я не понимаю, почему такие ограничения коснулись именно меня», — возмущается собеседник редакции.

В пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что в стационаре есть перечень разрешённых и запрещённых продуктов, отметив при этом, что особенности диеты пациентов индивидуальны и зависят от диагноза.

Отметим, что в перечне пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей в медучреждениях (Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), не указаны шоколад и семечки.