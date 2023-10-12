Село Покровское-1 будет присоединено к Нижнему Тагилу

Село Покровское-1 (Сокол) будет присоединено к Нижнему Тагилу. Об этом сообщила начальник управления архитектуры Ирина Бородина на очередном заседании городской думы 11 октября. Село Покровское-1 находится рядом с аэродромом Салка.

По словам Ирины Бородиной, сейчас село официально не существует, так как документально не выделяется как отдельный населённый пункт согласно закону «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» от 20 июля 2015 года, пишет Tagilcity.ru.

Покровское-1 будет поставлено на кадастровый учёт, и только после этого будет решаться вопрос о внесении нового населённого пункта в состав Нижнего Тагила. Как пояснила начальник управления, этим будут заниматься совместно с Законодательным собранием Свердловской области.

«Специалисты провели работу по определению границ Покровки. В ходе работ был разделён земельный участок, утверждены леса, определено начало границы посёлка Покровское. Установлено функциональное зонирование — застройка многоэтажными жилыми домами, зона общественной застройки, многофункциональная общественно-трудовая зона и коммунально-складская зона», — рассказала Ирина Бородина.

Название населённого пункта может быть изменено. Как пояснила начальник управления архитектуры, это делается через Государственный каталог географических названий. Объект будет находиться в округе «Нижний Тагил». На выполнение всех этапов уйдёт около двух месяцев.

У депутатов при рассмотрении этого вопроса в первую очередь возникло непонимание в части финансирования нового населённого пункта.

«Пока он не является населённым пунктом, нам не учитывают при формировании бюджетов полномочий расходы на эту территорию. Ни общественную территорию, ни дороги. Дополнительная нагрузка ляжет на “Тагилдорстрой”, будем содержать за счёт бюджета Нижнего Тагила», — объяснил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.

В 1953 году близ села Покровское под Нижним Тагилом появился аэродром, где базировался 765-й истребительный авиаполк 20-го корпуса ПВО 4-й отдельной армии ПВО. Спустя 6 лет, в 1959 году, на аэродроме была создана лётно-испытательная база предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» для испытания авиационных боеприпасов и систем вооружения. Лётно-испытательная база имела в своём распоряжении огромный авиапарк: 17 типов самолётов и 4 типа вертолётов, для которых в 1967 году был построен авиаремонтный завод № 806. В 60–70-х годах прошлого века топоним «село Покровское» был вытеснен из обихода топонимом «Салка», но в официальных документах названия сохранялись. Более того, появилось новое название — Покровское-1 или Сокол: так стали называть аэродром и военный городок, где жили лётчики, техперсонал аэродрома и завода, охрана. Городок быстро рос: были построены Дом офицеров, жилые дома, магазины, детский комбинат. Однако после того, как в 1994 году 765-й истребительный авиаполк был реорганизован в базу резерва авиационной техники, военный городок стал приходить в упадок. Пять лет спустя последние самолёты покинули аэродром, и за 10 последующих лет аэродром превратился в классическую военную «заброшку».