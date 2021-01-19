«Сел в автобус и уехал». В Нижнем Тагиле пропал 12-летний подросток

В Нижнем Тагиле родственники и полиция разыскивают 12-летнего Кирилла Щекутова. Подросток ушёл из дома на ГГМ днём 18 января, но к ночи так и не вернулся.

Как рассказали АН «Между строк» родители мальчика, в день пропажи между ними произошёл конфликт из-за проблем в школе, после этого Кирилл ушёл из дома и уехал в неизвестном направлении.

«Мы вместе с полицией посмотрели по камерам, как он сел в автобус № 34 и уехал. Ещё днём мы начали обзванивать всех друзей и знакомых, но никаких результатов. Сейчас мы ездили к бабушке в Черноисточинск, но там его тоже нет. Раньше он из дома не уходил», — говорит отец мальчика Константин.

Из дома Кирилл Щекутов ушёл в серой шапке, серой куртке, чёрных спортивных штанах и с рюкзаком цвета хаки. Если вы знаете о местонахождении Кирилла, просьба позвонить по телефонам 8 (952) 730-31-43 или 102.