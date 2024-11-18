Секреты успешного продюсирования мероприятий от генерального директора крупного конгрессно-туристического холдинга Оксаны Трофимовой-Ниденталь

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошёл воркшоп для самозанятых, на котором участники узнали, как организовать качественные мероприятия и отличать форсайт от хакатона. Воркшоп собрал творческих предпринимателей, студентов туристического направления и будущих организаторов мероприятий. Под руководством Оксаны Трофимовой-Ниденталь, генерального директора конгрессно-туристического холдинга «Визит Урал-Сибирь», участники погрузились в мир событийного продюсирования.

На занятии Оксана поделилась своим опытом в организации деловых и культурных мероприятий. Она подготовила для участников антологию, собравшую все лучшие практики за годы работы. В ходе воркшопа участники не только изучали теорию, но и применяли её на практике: рисовали жизненный цикл товара и разрабатывали собственные идеи для ивентов.

«Мы рассмотрели, как оптимизировать расходы без ущерба для качества мероприятий. Важно понимать, что каждый проект начинается с идеи, и я рекомендую начинать с минимальной суммы, придумать событие под определённую стоимость гораздо проще. Далее я предлагаю умножать её на 1,86 и таким образом создавать разные мероприятия под определённую целевую аудиторию», — поделилась Оксана Трофимова-Ниденталь.

Участники также узнали о ключевых методах планирования мероприятий, включая разработку детальной программы и расчёт бюджета. Оксана акцентировала внимание на важности управления проектами в условиях растущей конкуренции на рынке.

«Сегодня качественные управленческие команды становятся главным конкурентным преимуществом. Если мы не можем вести ценовые войны, нам нужно находить интересные решения и работать с лучшими кейсами. Команды — это главная ценность. Без хороших коммуникаций и навыков ведения переговоров невозможно добиться успеха», — считает эксперт.

В ходе обсуждения Оксана поделилась своими личными достижениями, а также опытом, когда пришлось строить бизнес с нуля.

«Я прошла стажировки в Германии и США, изучая опыт передовых стран в области ивент-индустрии. Также я закончила программу ивент MBA и президентскую программу подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Свердловской области, ну и последнее моё образование — это MBA в сфере стратегического менеджмента и маркетинга. В пандемию мы остались без заказов, и тогда я тоже пошла учиться. На обучении MBA нас просили прописать, как обстоят дела с кадрами, продажами, оборотными средствами, какая у нас стратегия, тогда нам пришлось изменить подход к бизнесу, и именно ивент-индустрия нас спасла. Поэтому я считаю, что знания — это сила», — подчеркнула Оксана Трофимова-Ниденталь.

Следите за анонсами креативных мастер-классов в «Домне», чтобы присоединиться к бесплатному обучению и развить свои навыки в организации мероприятий. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».