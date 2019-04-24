Секретарь Совбеза России сравнил генетику с оружием массового уничтожения

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности призвал мировое сообщество разработать механизмы регулирования развития современных технологий, в том числе искусственного интеллекта и синтетической биологии, которые несут угрозу человечеству наравне с оружием массового уничтожения, пишет «Интерфакс».

«Постоянно ускоряющийся научно-технический прогресс уже позволяет создавать средства нападения с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта, генетики и синтетической биологии. Зачастую они не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения», — сказал Патрушев.

По его словам, «с точки зрения безопасности все эти сферы до сих пор испытывают нехватку международно-правового регулирования».

«Считаем целесообразным как можно скорее мобилизовать силы мирового сообщества прежде всего на площадке ООН для выработки всеобъемлющей нормативной базы, которая предотвращала бы использование упомянутых технологий для подрыва национальной и международной безопасности», — сказал Патрушев.

Он отметил, что «Россия готова принимать активное участие в этом процессе».