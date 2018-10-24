Секретарь Совбеза России призвал усилить контроль за оборотом оружия

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев призвал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов после трагедии в Керченском политехническом колледже, пишет «Интерфакс».

На выездном совещании он заявил, что руководителям регионов и территориальным органам, исполнительной власти «крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодёжью, принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов».

Патрушев напомнил, что нападения учащихся на сверстников случались и ранее, и в связи с этим призвал «провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствовавших совершению подобных преступлений».

Ранее Росгвардия предложила ввести практику обязательного уведомления гражданами представителей территориальных органов о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идёт о владельцах оружия, которые берут его с собой в поездку более чем на трое суток.

Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже 18-летний студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил стрельбу из ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, после чего покончил с собой. В результате инцидента 21 человек погиб, несколько десятков получили ранения.