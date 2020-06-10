Секретарь Совбеза обвинил Запад в попытках расколоть общество перед голосованием по Конституции

В преддверии голосования по Конституции и единого дня голосования 13 сентября ожидается активация стран Запада, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

По его словам, они, в частности, намерены «провоцировать националистические и сепаратистские настроения» в российских регионах через некоммерческие организации.

«Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций. Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — сказал Патрушев.

По его словам, с 2015 по 2019 год НКО, которые участвуют в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров около 4 млрд рублей. Патрушев заявил, что в реальности эти суммы намного выше, поскольку спонсоры используют скрытые схемы финансирования, что «серьёзно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России».

Николай Патрушев также высказался и о «цветных революциях» в странах бывшего СССР: он заявил, что действия Запада по «экспорту революций» «подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью — организовать "цветной переворот" в самой России».

Голосование по Конституции пройдёт 1 июля, этот день будет выходным. Изначально провести голосование планировалось 22 апреля, но оно было отложено из-за пандемии коронавируса.