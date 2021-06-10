Общество

Сегодня тагильчане наблюдали солнечное затмение

10.06.2021 17:15
Сегодня тагильчане наблюдали солнечное затмение

Сегодня жители Нижнего Тагила могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Это первое подобное затмение за 55 лет, которое можно было увидеть на территории России. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Максимальная фаза наступила в 16:51 по местному времени. В этот момент Луна закрыла 0,39 диаметра Солнца. Полностью спутник Земли уйдёт с диска звезды в 17:52. Тень, которую отбросила Луна на Землю, пронеслась по её поверхности со скоростью примерно 1 километр в секунду.

Фото: 
Артём Тимашев
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