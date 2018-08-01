«Сегодня мы можем улучшить жизнь 41 ребёнка». 1 августа стартует всероссийская акция «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня, 1 августа, стартует всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь». В первый день каждого месяца жители всей страны могут пожертвовать на лечение детей любую посильную денежную сумму. Благодаря простой и самой народной акции фонда «Живи, малыш» с 2012-го по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 человек из различных городов России. На деньги, отправленные детям, может быть проведена долгожданная операция или пройдено восстановительное лечение, куплены медицинские препараты.

Чтобы принять участие в акции «100 рублей спасут жизнь», нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

«Смотреть на ребёнка, которого убивает болезнь, мучительно. Знать, что можешь помочь, и не сделать этого — подло, особенно когда это так просто. Не нужно иметь огромных сумм, чтобы спасти больного малыша, достаточно ста рублей. Сегодня мы, объединившись вместе, можем облегчить страдания и изменить жизнь Серёжи Лебедева из Екатеринбурга, Вари Богдановой из Нижнего Тагила и ещё 39 её земляков — маленьких тагильчан, нуждающихся в паллиативной помощи. И это очень здорово, что теперь дать больным детям чудесный шанс на полноценную жизнь можно даже не вставая с дивана», — говорят в фонде «Живи, малыш».

За каждый денежный сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты, и новых акциях. Например, недавно благотворительный фонд «Живи, малыш» запустил акцию по сбору школьных принадлежностей и канцтоваров под названием «Учись, малыш!». Эти вещи тагильчане могут принести по адресу: ул. Газетная, 77а, офис 307.

Наборы канцтоваров и других школьных принадлежностей станут хорошим подарком к началу нового учебного года для детей, чьи семьи сегодня находятся в трудной жизненной ситуации. Помощи ждут более ста жителей Нижнего Тагила, Уральца, Серебрянки, Усть-Утки и Висимо-Уткинска.