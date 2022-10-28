«Сегодня бизнес для меня — это не про деньги». Основатель мебельной компании «Финист» Роман Жуков — о том, как стал успешным предпринимателем

Сегодня компания «Финист» занимает лидирующие позиции на рынке мебели Свердловской области и является одной из крупнейших в регионе. В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес» мы пообщались с основателем и собственником предприятия Романом Жуковым и узнали, как из обычного цеха в гараже построить фирму, где работают 220 сотрудников и выпускают до 1200 мебельных комплектов в месяц.

«Я начал сам делать мебель, поскольку не хватало денег, чтобы её купить. Родом я из сельской местности, с детства приучен родителями к труду, поэтому руки растут из правильного места. Это помогло самостоятельно изготовить шкаф-купе, кухню, кровать, прихожую. Те, кто приходил к нам в гости, стали интересоваться, что это за мебель и где можно такую купить. Когда я понял, что на мою продукцию есть запрос у людей, то решил попробовать поработать на заказ», — вспоминает Роман.

Первый опыт не был успешным и принёс предпринимателю серьёзный убыток. Тогда занятие бизнесом выглядело скорее как хобби, требующее дополнительных затрат и не приносящее никакого дохода.

«Пришлось сделать определённые выводы, провести работу над ошибками, понять, как оптимизировать затраты, чтобы выйти на уровень приемлемой рентабельности», — отмечает предприниматель.

Первыми клиентами стали знакомые и коллеги. Первое производство было размещено в небольшом гараже для легкового автомобиля.

«Там по стенке шли две тонкие трубы, которые почти не давали тепла. Помню, во время работы хотел попить минералки, взял бутылку, а вода в ней замёрзла», — рассказывает бизнесмен.

Далее площадь и масштаб предприятия неуклонно росли. После гаража для легковой машины был гараж, в который уже помещалась грузовая «Газель». Затем было арендовано помещение площадью 120 кв. метров. Далее производственный цех на 700 кв. метров и склад на 500 кв. метров. В 2012 году Роман приобрёл первые площади на территории бывшего мебельного комбината на улице Балакинской.

«Тогда здесь было много собственников, располагались разные компании: Coca-Cola, пивники, компания, торгующая косметикой, и другие. На первом собрании собственников я высказался, что было бы хорошо привести в порядок территорию, которую мы арендуем, потому что грязно. На меня как-то косо посмотрели: мол, ты кто такой. Пришлось сказать, что я тот, кто через некоторое время займёт всё это помещение. Всерьёз тогда моё заявление никто не воспринял. Но время показало, что слова не разошлись с делом», — вспоминает Роман.

Сейчас ему принадлежит земельный участок в 3,5 тысячи кв. метров, в том числе 12 тысяч кв. метров производственных помещений, в которых размещено современное оборудование. Периодически Роман лично проводит экскурсии по цехам, показывая своё производство. Будучи педагогом по первому высшему образованию, он делает это убедительно, с душой и не без удовольствия, поскольку есть что показать и о чём рассказать. Второе высшее у Жукова профильное — Уральский лесотехнический университет.

Все операции в технологическом цикле создания мебели выполняются на станках от мировых лидеров, таких как KDT, Homag, Felder, SCM и другие. Большие суммы были вложены в оборудование и программное обеспечение. Производство начинается с раскроя листового материала, далее следует обработка элементов будущих кухонь, стенок, столов, шкафов, включая покрытие плёнкой, торцевание и даже лазерную гравировку поверхностей. На каждую деталь наносится штрих-код, который определяет её принадлежность к конкретному заказу. Но прежде, чем лист плиты попадёт на станок, создаётся проект будущей мебели. Этим занимается конструкторский отдел.

Готовая мебель продаётся в 63 городах России через сеть дилерских салонов партнёров. В месяц компания выполняет 1100–1200 заказов (кухни, шкафы-купе, стенки, офисная, детская, школьная мебель). Среди клиентов «Финиста» такие компании, как РЖД, «Росатом», УВЗ и ЕВРАЗ, для которых изготавливается преимущественно офисная мебель. Большую долю занимают заказы от крупных застройщиков региона по меблировке многоквартирных домов: например, от «Атомстройкомплекса» и компании «Кортрос», которая строит дома в Екатеринбурге в микрорайоне Академическом. Сегодня более 170 учебных заведений Свердловской области оснащены мебелью нижнетагильского предприятия, в том числе более 40% всех школ региона, участвующих в проекте «Точка роста». Выполняют на фабрике заказы и для многих бюджетных учреждений и ведомств: например, для министерств образования и молодёжной политики, здравоохранения, социальной политики Свердловской области, МВД.

О качестве выпускаемой продукции говорят не только стабильный спрос и высокие объёмы производства, но и многочисленные награды. В активе «Финиста» пять престижных национальных премий, которые даются за определённые разработки в отрасли. Самая значимая из них — звание лучшей мебельной компании России в 2018 году, отмеченное премией «Российская кабриоль». Есть также звание лучшей компании Нижнего Тагила среди предприятий малого и среднего бизнеса, лично Роман Жуков был признан лучшим благотворителем Свердловской области и стал победителем в конкурсе «Лучший предприниматель Свердловской области» в номинации «Собственное производство и инновационные разработки». Кроме того, сегодня «Финист» — единственная в Свердловской области мебельная компания, которая занесена в реестр Всероссийской книги почёта. «Финист» помогает нескольким детским домам, содержит две детские футбольные команды, носящие одноимённое название, помогает семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Компания шефствует над юнармейским отрядом школы № 56, который тоже называется «Финист». Часть выручки предприятие регулярно направляет на благотворительные цели. Также Роман является председателем Совета ветеранов 12-го отряда спецназа «Урал» и активно участвует в оказании помощи как самим бойцам отряда, так и их семьям.

В картине мира Романа Жукова успешный бизнес — это бизнес социально ориентированный, где получение прибыли только одна из целей.

«Сегодня бизнес для меня — это не про деньги. Гораздо важнее сам процесс. Мне интересно создавать достойный, качественный продукт, высокооплачиваемые рабочие места, формировать мотивацию для роста сотрудников, вносить свой вклад в развитие отрасли и страны», — делится предприниматель.

В сегодняшней непростой ситуации он в первую очередь думает о будущем своего предприятия. И разрабатывает стратегии развития с учётом текущих реалий.

«Сейчас мы проводим стратегические сессии не раз в год, как обычно, а раз в месяц. В такое насыщенное событиями время наши приоритеты — это сохранение коллектива, рабочих мест, объёмов производства, партнёров, дилерской сети. Но это задача минимум. Задача максимум — не только удержание позиций, но и увеличение объёмов производства, выход на новые рынки сбыта. Главное, чтобы компания всегда была интересна для дилеров, клиентов, сотрудников, чтобы в ней все были объединены общим делом», — рассказывает бизнесмен.

Он отмечает, что в непростые времена программы поддержки от центра «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства могут стать хорошим подспорьем, чтобы не только удержаться на плаву, но и наметить перспективы развития. С фондом Романа связывают давние дружеские отношения и многие совместные проекты. Недавно он принял участие в организации конкурса на звание лучшего предпринимателя Горнозаводского округа, где был председателем жюри.