Седьмая прогулка «Тагильский светлячок» пройдёт в Нижнем Тагиле 

Клуб туристов «Азимут» приглашает горожан на седьмую прогулку по городу «Тагильский светлячок» (6+). Она состоится 6 февраля в центре Нижнего Тагила. Предварительная регистрация не требуется, участников только просят быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Идея акции принадлежит клубу туристов «Азимут», также её поддерживает Центр развития туризма. Ежегодно маршрут меняется, но традиционно во время прогулки участникам рассказывают историю улиц и зданий, которые они проходят. В 2020 году тагильчане гуляли по проспекту Ленина, бывшей улице Александровской. В этом году знакомство с главным проспектом города продолжится.

«Каждый год в первую субботу февраля участники "Светлячка" вечером с фонариками идут по предложенному клубом туристов "Азимут" маршруту, заглядывают в прошлое города, рассматривают настоящее. А в конце прогулки участвуют в спортивно-развлекательной программе, пьют травяной чай, общаются. Сегодня сложное время: нужна маска, соблюдение социальной дистанции, но ведь это нам не помешает вместе пройтись», — отмечают организаторы акции.

Сбор участников начнётся 6 февраля в 18:00 возле здания железнодорожного вокзала. Любители истории пройдут до сквера Горно-металлургического колледжа, а по пути их ждут экскурсия и викторина.