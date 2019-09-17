Сечин пожаловался Путину на отсутствие поддержки от Минфина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил обеспокоенность отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн рублей на проект освоения месторождений арктического кластера, пишет «Коммерсантъ».

Сечин обвинил Минфин в непоследовательности и субъективности: по его мнению, глава министерства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать проекты «Новатэка» и «Газпрома», но не компании «Восток Ойл», несмотря на «схожесть условий».

«Восток Ойл» — совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений. Ранее Минфин добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. В июле мораторий поддержал Владимир Путин (за исключением Приобского месторождения), но лишь до конца года. По данным «Коммерсанта», Игорь Сечин неоднократно просил президента ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Восток Ойла» в Госдуму для его рассмотрения в осеннюю сессию, но решения пока нет. В своём письме Игорь Сечин называет подход Минфина «непоследовательным, а возможно, и субъективным».

Глава Минфина в этом году действительно допускал предоставление средств ФНБ на газохимический комплекс в Усть-Луге (реализует «Газпром» и «Русгаздобыча» Артёма Оболенского, партнёра Аркадия Ротенберга) и «Арктик СПГ 2» (проект «Новатэка» на Ямале). Антон Силуанов подчёркивал, что средства будут выделены на возвратной основе.