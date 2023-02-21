«Сдесь нечего есть». Жителям Нижнего Тагила стали поступать сообщения от «участников СВО» с просьбой о материальной помощи

Жительнице Нижнего Тагила Светлане (имя изменено. — Прим. ред) в личных сообщениях во «ВКонтакте» поступило подозрительное сообщение от якобы участника СВО с просьбой оказать финансовую помощь. Злоумышленник оставил свои реквизиты, заявив, что военнослужащие в зоне боевых действий голодают и будут рады любой материальной поддержке.

«Мне написал этот Владимир с просьбой скинуть ему на карту, сколько я могу, чтобы якобы поесть. Я не поверила, но на всякий случай посмотрела в банке реквизиты этого Владимира, который оказался каким-то Егором. Естественно, ничего отправлять не стала. Для кого-то беда, для кого-то хлеб. Надеюсь, что никто не успел попасться на такое», — сообщила АН «Между строк» Светлана.

Страница «Владимира» была создана 21 февраля, то есть специально для мошеннических действий. Сейчас аккаунт временно заморожен из-за жалоб.

Возможно, мошенники создали несколько фейковых страниц, поэтому подобные сообщения могут поступать и с других аккаунтов. Не переводите никакие суммы, если вам пишут неизвестные с просьбой отправить деньги для помощи солдатам, участвующим в СВО. Отправляйте жалобы на таких пользователей и блокируйте их.