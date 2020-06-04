«Сделаем из завода-музея конфетку». Почти 7 млрд рублей ЕВРАЗ направит на развитие Нижнего Тагила

Почти 7 млрд рублей отчислений ЕВРАЗа направят на реализацию сразу нескольких крупных и важных проектов в Нижнем Тагиле. Соответствующее трёхстороннее допсоглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано сегодня, 4 июня, в музее «Демидовская дача». Свои подписи на документе поставили вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«У нас в этом допсоглашении появились два новых объекта, — отметил Денис Новоженов. — Они очень классные и важные. Это создание детского центра культуры на Гальянке, где живёт много семей металлургов, и реставрация музейного комплекса истории развития техники чёрной металлургии. Завод, основанный Демидовыми, сохранился в отличном состоянии, потому что работал до конца прошлого века. Сейчас наша задача — сделать из него конфетку. Этот объект будет привлекать промышленных туристов со всего мира. Люди могут приезжать в Нижний Тагил, чтобы увидеть, как зарождалась чёрная металлургия на Урале, марка “Старый соболь”. Продолжатель этих традиций — Нижнетагильский металлургический комбинат, куда люди также могут приезжать, чтобы посмотреть на производство. У нас очень интересное производство, нет ничего красивее горячего металла».

Вице-губернатор Алексей Орлов выразил надежду, что после полного апгрейда завода-музея Нижний Тагил станет одним из центров внутреннего туризма в России.

По допсоглашению почти 3 млрд рублей направят на реализацию второго и третьего этапа строительства моста через Тагильский пруд. Он, напомним, соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. При возведении моста планируется использовать продукцию и мощности Нижнетагильского металлургического комбината.

«Я сегодня заезжал на строительную площадку с главой Тагила, — отметил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. — Обсудили с подрядчиком ход выполнения работ. В этом году предусмотрено выделение одного миллиарда рублей. Работы идут с некоторым опережением, поэтому будем рассматривать возможность дополнительного финансирования до конца года. Чтобы к 2022 году, к 300-летию Нижнего Тагила, город получил долгожданный подарок».

До конца года финансовую поддержку получат также такие важные проекты, как строительство легкоатлетического манежа на Вагонке (2,4 млрд рублей) и создание суперсовременного «Единого многофункционального музейного центра» на базе комплекса заводоуправления Демидовых (1,4 млрд рублей).

«Проект строительства многопрофильного легкоатлетического манежа прошёл уже все необходимые согласования, получено положительное заключение по сметной стоимости. Для создания центра дополнительного образования на Гальянке мы нашли типовой проект. На Гальянке пока ничего подобного нет. Дети вынуждены ездить заниматься в центр города. В ближайшем будущем у нас также будет реконструирован Городской дворец детского и юношеского творчества. Деньги на это предусмотрены, но мы их в соглашение вставлять не стали. Их нам выделят в рамках расходных полномочий», — рассказал мэр Владислав Пинаев.

Отметим, сегодня было подписано уже второе дополнительное соглашение к основному. В рамках него за 2017–2019 годы общая сумма дополнительных налоговых отчислений холдинга составила порядка 20 млрд рублей.

ЕВРАЗ ежегодно выделяет более миллиарда рублей на реализацию различных социально-экономических программ и благотворительных проектов. Ранее стало известно, что холдинг направит 380 млн рублей на развитие Качканарского городского округа. Деньги пойдут на создание коммунальной инфраструктуры Дворца единоборств, а также на строительство и оснащение многофункционального спортивного комплекса — детской спортивной школы «Ритм».