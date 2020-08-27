Счётная палата сообщила об отсутствии достоверных данных о числе госкомпаний в России

В России нет достоверных данных о количестве компаний с государственным участием, а 90% из них находятся в «серой зоне» — их деятельность никак не анализируется, сообщается в отчёте Счётной палаты.

В ведомстве отметили, что у Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы расходятся данные о числе акционерных обществ (АО) и федеральных государственных унитарных придприятий (ФГУП), подконтрольных государству. У ведомств также нет полной информации о деятельности госкомпаний, за исключением небольшого круга крупнейших компаний: так, в отчётах для правительства Минэкономразвития содержатся данные только о 10 крупнейших акционерных обществах, что составляет 1% от их общего числа.

Выборочный анализ госкомпаний, находящихся в «серой зоне», показал, что многие из них нестабильны или имеют отрицательную динамику. Кроме того, Счётная палата указала на низкое исполнение программы приватизации и нечёткое регулирование дивидендной политики в стране. Как отмечается в отчёте, в 2017–2019 годах более 500 госкомпаний вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета.

Аудиторы также обратили внимание, что большинство топ-менеджеров госкомпаний не обязаны отчитываться о доходах и имуществе, а их вознаграждение может превышать зарплату работников в 20 раз.