Счётная палата предупредила о новом топливном кризисе в России

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года, со ссылкой на годовой отчёт Счётной палаты пишет РБК.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряжённости», — говорится в документе.

Ведомство назвало риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в 2020 году. Там напомнили, что весной 2018 года жители России увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило правительство принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Важную роль в этом сыграл разработанный кабмином демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России.

В конце 2020 и начале текущего года, как отмечают аудиторы, стоимость нефти снова начала расти. Российские власти вновь предприняли ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов — в частности, нефтяникам порекомендовали увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса. По мнению Счётной палаты, стабилизации также будет способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма. Вместе с тем в СП считают, что принятые правительством меры могут помешать утверждению в срок генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

В конце января председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать индикативную цену в демпфере в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено этим механизмом. На совещании у вице-премьера Александра Новака и ещё одного вице-премьера Дмитрия Григоренко 10 марта это предложение, по сути, было поддержано. На нём было решено «откорректировать» цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах.

В рамках совещания у Новака, которое прошло 15 марта, профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний договорились, что корректировка демпферного механизма, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке, вступит в силу с 1 мая.