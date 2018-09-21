Счётная палата предложила не выделять регионам деньги на новые стройки до завершения старых

Счётная палата предлагает выделять регионам деньги на возведение новых объектов только после завершения строительства долгостроев, со ссылкой на главу ведомства Алексея Кудрина пишут «Известия».

Он уточнил, что палата уже готовит соответствующее предложение для правительства. По его словам, эта мера позволит сократить количество долгостроев в регионах и снизить уровень коррупции в этой сфере.

Кроме того, Счётная палата уже договорилась с Минэкономики о создании единой информационной базы действующих строек, в которой можно будет отслеживать статус каждого объекта.

По оценке Счётной палаты, в России около 12,1 тысячи незавершённых строек. Объём незавершённого строительства с госфинансированием за 2017 год вырос почти на 300 млрд рублей и достиг 2,5 трлн рублей.

Ранее Счётная палата сообщила, что только на Северном Кавказе не завершены около 4 тысяч строек. Четверть из них была остановлена без консервации. Объём вложений в недостроенные объекты в этом регионе составляет 160,7 млрд рублей.