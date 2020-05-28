Счётная палата подсчитала объём запасов нефти и газа в России

Счётная палата опубликовала отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах», в котором сообщается о том, на сколько лет вперёд осталось в стране нефти и газа, пишет РБК.

Согласно подсчётам ведомства, разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Также в отчёте указано, что трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов, без её учёта нефти хватит на 20 лет добычи.

Прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти превышает её добычу лишь незначительно, в то же время потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан. При этом освоение ресурсов затрудняют инвестиционные риски и сложности в добыче в удалённых регионах страны.

В марте 2019 года Минприроды оценило запасы нефти в России в 40 трлн рублей, а природного газа — в 11 трлн рублей. По данным ведомства, совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,24 трлн рублей.